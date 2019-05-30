Salih Uçan beklemede

Empoli ile olan sözleşmesi takımı küme düştüğü için fesih olan Salih Uçan konusunda top, Beşiktaş'a gelecek olan yeni teknik adamda.

Empoli ile olan sözleşmesi takımı küme düştüğü için fesih olan Salih Uçan konusunda top, Beşiktaş'a gelecek olan yeni teknik adamda. Atınç gibi Salih'in de bedelsiz olarak siyah-beyazlı formayı giyeceği, yeni teknik direktörün onaylaması durumunda 1+1 yıllık imza atılacağı bildirildi.