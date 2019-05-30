30 Mayıs 2019, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Salih Uçan beklemede

Salih Uçan beklemede
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 30.05.2019

Empoli ile olan sözleşmesi takımı küme düştüğü için fesih olan konusunda top, Beşiktaş'a gelecek olan yeni teknik adamda.

Empoli ile olan sözleşmesi takımı küme düştüğü için fesih olan konusunda top, Beşiktaş'a gelecek olan yeni teknik adamda. Atınç gibi Salih'in de bedelsiz olarak siyah-beyazlı formayı giyeceği, yeni teknik direktörün onaylaması durumunda 1+1 yıllık imza atılacağı bildirildi.

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