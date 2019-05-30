Cengiz için flaş iddia

İtalyan Gazzetta dello Sport dün milli futbolcumuz Cengiz Ünder ile ilgili önemli bir iddiada bulundu.

İtalyan Gazzetta dello Sport dün milli futbolcumuz Cengiz Ünder ile ilgili önemli bir iddiada bulundu. Roma'nın birçok kulübün listesinde olan yıldız oyuncuyu 40 milyon euro bedelle satmayı planladığı ileri sürüldü. İtalyan ekibinin bu parayla da Marsilya'dan Thauvin'i transfer eteceği ifade edildi.

ATLETICO MADRİD'DEN BÜYÜK BOMBA

Avrupa transfer piyasasında hareketli günler yaşanmaya başladı. İspanyol basını, Atletico Madrid'in PSG'nin yıldızı Edinson Cavani'yi kadrosuna katmaya hazırlandığı yazdı. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki golcünün Copa America'dan sonra imza atacağı belirtildi.

YILIN TRANSFERİ

Real Madrid uzun süredir gündeminde bulunan Eden Hazard transferinde mutlu sona ulaştı. İspanyol ekibi, yıldız futbolcu için kulübü Chelsea ile 130 milyon euro'ya anlaştı. Madrid'in bu transferi 3 Haziran'da duyuracağı açıklandı.

DZEKO'NUN YENİ ADRESİ

Tatil için geldiği Türkiye'de ismi Fenerbahçe ile anılan Edin Dzeko'nun yeni adresi belli oldu. İnter'in yıldız golcünün transferinde Roma ile anlaştığı belirtildi. İtalya'da yayın yapan Corriere dello Sport, İnter'in bu transfer için 15 milyon euro bonservis bedeli vereceği Edin Dzeko'ya da senelik 4 milyon euro ödeyeceğini yazdı.?

DYBALA'YA 80 MİLYON

Juventus'un yıldızı Dybala için Alman devi B.Münih, 80 milyon euro'yu gözden çıkardı. Takımdan ayrılmak istediğini söyleyen Arjantinli'nin transferinde ise İtalyan ekibinin 100 milyon euro'da direttiği iddia edildi.