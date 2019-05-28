28 Mayıs 2019, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Xavi teknik direktör oldu

Xavi teknik direktör oldu
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 28.05.2019

kulüplerinden , sözleşmesi sona eren İspanyol futbolcu 'i takımın yeni teknik direktörü olarak görevlendirdiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, sezon sonunda futbolculuk kariyerini sonlandıran 39 yaşındaki Xavi'nin iki sezon boyunca unvanıyla takımı çalıştıracağı belirtildi.

Xavi'nin yardımcılığını ise Sergio Oriol, Ivan Torres, Oscar Hernandez, Jose Manuel, David Baratas, Antonio Lobo, Sergio Garcia ve Antonio Tramulas üstlenecek.

ile 8 lig, 4 Şampiyonlar Ligi, İspanya 'nda ise 2 Avrupa Şampiyonası ve bir kazanan tecrübeli futbolcu, 2015'te transfer olduğu ekibinde 86 karşılaşmada 22 gole imza attı.

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