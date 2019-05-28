Neymar'ın kaptanlığı elinden alındı
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Copa America'da gelecek ay mücadele edecek Brezilya Milli Futbol Takımı'nda kaptanlık görevi, Neymar'dan alınarak Dani Alves'e verildi.
Brezilya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, teknik direktör Tite'nin kararıyla, Brezilya Milli Takımı'nın Katar ve Honduras ile yapacağı hazırlık maçları ile 14 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde katılacağı Copa America'da kaptanlık görevinin Neymar'dan alınarak Dani Alves'e verildiği belirtildi.
Neymar ile Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen 36 yaşındaki Alves, daha önce 107 karşılaşmada görev aldığı milli takımda 4 kez kaptanlık görevini üstlenmişti.
PSG formasıyla çıktığı maçlarda son aylarda disiplin sorunu yaşayan Neymar, takımının Fransa Kupası final maçını kaybetmesinin ardından bir taraftara yumruk atması ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a elenmesinin ardından hakeme hakaret içerikli yorumlarda bulunması gerekçeleriyle toplam 6 maç men cezası almıştı.
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