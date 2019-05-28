28 Mayıs 2019, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Neymar'ın kaptanlığı elinden alındı

Neymar'ın kaptanlığı elinden alındı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 28.05.2019

Güney Amerika Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen 'da gelecek ay mücadele edecek Milli Futbol Takımı'nda kaptanlık görevi, 'dan alınarak 'e verildi.

Federasyonundan yapılan açıklamada, teknik direktör Tite'nin kararıyla, Brezilya Milli Takımı'nın ve Honduras ile yapacağı hazırlık maçları ile 14 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde katılacağı 'da kaptanlık görevinin 'dan alınarak 'e verildiği belirtildi.

Neymar ile Saint-Germain'de () forma giyen 36 yaşındaki Alves, daha önce 107 karşılaşmada görev aldığı 4 kez kaptanlık görevini üstlenmişti.

PSG formasıyla çıktığı maçlarda son aylarda disiplin sorunu yaşayan Neymar, takımının Kupası final maçını kaybetmesinin ardından bir taraftara yumruk atması ve Şampiyonlar Ligi'nde 'a elenmesinin ardından hakeme hakaret içerikli yorumlarda bulunması gerekçeleriyle toplam 6 maç men cezası almıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Avrupa’da gündem Neymar Avrupa’da gündem Neymar
Salih küme düştü Salih küme düştü
CR7’nin Mesut aşkı CR7’nin Mesut aşkı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör