28 Mayıs 2019, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Avrupa’da gündem Neymar

Avrupa’da gündem Neymar
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 28.05.2019

Devre arasından bu yana ismi ile anılan için hocasından flaş bir açıklama geldi.

Devre arasından bu yana ismi ile anılan için hocasından flaş bir açıklama geldi. PSG Tuchel, "Tüm oyuncularımın takımda kalmasını istiyorum. Ancak bunun olacağına söz veremem" dedi. Fransız basını da, bu ifadeleri, "Neymar gidiyor" olarak algılandı.
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