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Avrupa’da gündem Neymar
Giriş Tarihi: 28.05.2019
Devre arasından bu yana ismi Real Madrid ile anılan Neymar için hocasından flaş bir açıklama geldi.
Devre arasından bu yana ismi Real Madrid ile anılan Neymar için hocasından flaş bir açıklama geldi. PSG Teknik Direktörü Tuchel, "Tüm oyuncularımın takımda kalmasını istiyorum. Ancak bunun olacağına söz veremem" dedi. Fransız basını da, bu ifadeleri, "Neymar gidiyor" olarak algılandı.
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