28 Mayıs 2019, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Salih küme düştü

Salih küme düştü
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 28.05.2019

Serie A’da ’ın formasını giydiği Empoli, son maçında İnter’e 2-1 yenilerek küme düştü.

71'de oyuna giren Salih, takımının attığı golün asistini yaparken, son dakikada bir gollük fırsatı değerlendiremeyerek Empoli'yi ligde tutma ve 'kahraman' olma şansını tepti.

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