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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Salih küme düştü
Giriş Tarihi: 28.05.2019
Serie A’da Salih Uçan’ın formasını giydiği Empoli, son maçında İnter’e 2-1 yenilerek küme düştü.
71'de oyuna giren Salih, takımının attığı golün asistini yaparken, son dakikada bir gollük fırsatı değerlendiremeyerek Empoli'yi ligde tutma ve 'kahraman' olma şansını tepti.
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