24 Mayıs 2019, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Merih Juve’ye

Merih Juve’ye
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 24.05.2019

kariyer basamaklarını hızlı tırmanıyor. Çizme basını 21’lik stoperin ’dan ’a transfer olacağını duyurdu.

'un sezon başında Sporting'den kiraladığı daha sonra bonservisini 3.5 milyon euro'ya alıp, 7 milyon euro'ya 'ya sattığı için dev iddia... İtalyan basınının prestijli gazetesi La Gazetta Della Sport'un haberine göre; 21 yaşındaki milli futbolcu, ile 5 yıllık anlaşma sağladı. Merih'in menajeriyle Juventus sportif direktörünün bir araya geldiği el sıkışıldığı belirtildi. Merih bu sezon 13'ü 'da olmak üzere 33 maça çıktı. Sassoulo'da 2, Alanya'da 1 gol attı. Merih, milli takımın Arnavutluk ve Moldova maçlarında da 90 dakika süre buldu.
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