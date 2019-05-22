22 Mayıs 2019, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Olympique Marsilya'da Garcia dönemi sona eriyor

Olympique Marsilya'da Garcia dönemi sona eriyor
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 22.05.2019

(Ligue 1) ekibi 'nın teknik direktörü , takımdan ayrılacağını açıkladı.

Ayrılık kararını düzenlenen basın toplantısında duyuran 55 yaşındaki Garcia, "'dan ayrılmaya karar verdim. Ayrılma talebim, kulüp başkanı Jacques-Henri Eyraud tarafından da kabul edildi." ifadesini kullandı.

Fransız , 24 Mayıs Cuma günü Montpellier'yi ağırlayacakları lig karşılaşmasında, 2016'dan bu yana çalıştırdığı takımının başında son kez yer alacak. Ligue 1'de 58 puana sahip Marsilya, son hafta öncesi Montpellier'nin bir puan gerisinde 6. sırada bulunuyor.

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