24 Mayıs 2019, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Atletico Madrid’de yaprak dökümü

Atletico Madrid’de yaprak dökümü
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 Giriş Tarihi: 24.05.2019

Atletico Madrid'de Lucas Hernandez ve Diego Godin'den sonra Juanfran da ayrıldı.

34 yaşındaki İspanyol futbolcu, "Kariyerimin en iyi dönemini burada yaşadım, olağanüstü yıllardı. Büyük başarılar elde ettik, zor günler geçirdik" diye konuştu. Atletico'da geçen günlerde Griezmann da veda mesajı paylaşmıştı. Filipe Luis'in de ayrılması bekleniyor. Federasyonu, 'un küme düşürüldüğünü açıkladı. Oly, normal sezonda üst üste yapılan hakem hatalarına tepki gösterdiği için 17 Mart'ta evindeki Panathinaikos maçına çıkmamıştı. Kırmızı-beyazlılar geçtiğimiz pazartesi günü oynanması gereken play-off serisi ilk maçında yine Panathinaikos'a karşı sahaya çıkmayı reddetti. Bir sezonda iki kez maça çıkmayan kulüp küme düşürüldü. Oly'nin Adriyatik Ligi'nde yer almak için başvuru yaptığı biliniyor.
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