21 Mayıs 2019, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Dortmund Schulz'u transfer etti

Borussia Dortmund Schulz'u transfer etti
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 21.05.2019

(Bundesliga) takımlarından , Hoffenheim'den Alman milli futbolcu 'u renklerine bağladı.

Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki ile 30 Haziran 2024'e kadar sürecek 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Daha önce Hoffenheim'in yanı sıra ve forması giyen Schulz, Bundesliga'da toplam 122 maçta oynadı ve 4 gol attı.

Bundesliga'nın en hızlı oyuncuları arasında yer alan tecrübeli savunma oyuncusu, Alman Milli Takımı'nda da 6 kez forma giydi.

Alman basınında yer alan haberlerde, Borussia Dortmund'un, Hoffenheim ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan Nico Schulz için 25-30 milyon avro serbest kalma bedeli ödediği öne sürüldü.


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