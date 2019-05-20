20 Mayıs 2019, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Stuttgart yeni sezonda Tim Walter'e emanet

Ozan Kabak'ın yeni hocası belli oldu
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 20.05.2019

'nde (Bundesliga) sezonu 16. sırada bitiren ve kümede kalmak için ekibi ile play-out maçları oynayacak olan Stuttgart'ın yeni teknik direktörü olacak.

Milli futbolcu Ozan Kabak'ın da formasını giydiği kulüpten yapılan açıklamada, temsilcisi 'i çalıştıran 43 yaşındaki ile yeni sezondan itibaren geçerli olmak üzere 30 Haziran 2021'e kadar 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kırmızı-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Thomas Hitzlsperger, yaptıkları görüşmelerde Walter'in cesaretli ve ofansif futbolunun Stuttgart'a uyduğunu gördüklerini belirterek, gelecekte daha fazla alt yapıya önem vereceklerini, bunun için de Walter'in çok deneyimli olduğunu kaydetti.

Stuttgart Kulübü 1 ay önce teknik direktör Markus Weinzierl'in görevine son vermiş, ligdeki son 4 maçta takımın başında geçici olarak Nico Willig görev yapmıştı.

Walter ise daha önce Karlsruhe ve 'in altyapı takımlarını çalıştırmış, geçen sezon da Holstein Kiel'in teknik direktörü olmuştu.

Bundesliga'da sezonu 16. sırada bitiren Stuttgart, İkinci Lig'i 3. sırada tamamlayan ile 23 ve 27 Mayıs'ta play-out maçları oynayıp, kümede kalmaya çalışacak.



Kaynak: AA
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