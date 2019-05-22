22 Mayıs 2019, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Mbappe borsası

Mbappe borsası
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 22.05.2019

’den ayrılık sinyali veren Fransız yıldız için kulübü bırakmayacağını açıklasa da başta R.Madrid olmak üzere Avrupa devleri ısrarını sürdürüyor.

'de Kylian Mbappe için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. 20 yaşındaki yıldız, Ligue 1 ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Belki de daha fazla sorumluluk almanın zamanı gelmiştir. Bu, PSG'de veya yeni bir projeyle başka bir kulüpte olabilir" diye ayrılık sinyali vermişti. ekibi ise gelecek sezon kulübün 50. yılını kutlayacağını ve Mbappe'nin de tarihi sezonda kulübü için mücadele edeceğini belirtmesine rağmen genç golcü, ayrılık yolunda. Monaco'dan 180 milyona PSG'ye gelen Mbappe için R.Madrid'in 280 milyon euro'yu gözden çıkardığı öne sürüldü.
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