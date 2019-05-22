22 Mayıs 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Mbappe borsası
Giriş Tarihi: 22.05.2019
PSG’den ayrılık sinyali veren Fransız yıldız için kulübü bırakmayacağını açıklasa da başta R.Madrid olmak üzere Avrupa devleri ısrarını sürdürüyor.
PSG'de Kylian Mbappe için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. 20 yaşındaki yıldız, Ligue 1 ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Belki de daha fazla sorumluluk almanın zamanı gelmiştir. Bu, PSG'de veya yeni bir projeyle başka bir kulüpte olabilir" diye ayrılık sinyali vermişti. Paris ekibi ise gelecek sezon kulübün 50. yılını kutlayacağını ve Mbappe'nin de tarihi sezonda kulübü için mücadele edeceğini belirtmesine rağmen genç golcü, ayrılık yolunda. Monaco'dan 180 milyona PSG'ye gelen Mbappe için R.Madrid'in 280 milyon euro'yu gözden çıkardığı öne sürüldü.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı