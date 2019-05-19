Kompany Anderlecht'e döndü

Belçikalı futbolcu Vincent Kompany, gelecek sezondan itibaren ülkesinin Anderlecht kulübünde oyuncu-teknik direktör olarak görev yapacağını bildirdi.

Kaptanı olduğu İngiliz kulübü Manchester City'deki 11 yıllık kariyerini sonlandıran Kompany, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Anderlecht ile oyuncu-teknik direktör olarak 3 yıllığına anlaştığını belirtti.

33 yaşındaki Belçikalı milli futbolcu, altyapısından yetiştiği Anderlecht'in formasını 2003'ten 2006'ya kadar giymiş ve 2 lig şampiyonluğu yaşamıştı.