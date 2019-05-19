19 Mayıs 2019, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Kompany Manchester City'den ayrılıyor

Kompany Manchester City'den ayrılıyor
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 19.05.2019

Belçikalı futbolcu Vincent Kompany'nin, kaptanlığını yaptığı takımı 'den ayrılacağı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Watford'ı 6-0 yendikleri İngiltere Federasyon () Kupası finali, Kompany'nin 11 yıllık kariyerinin son maçı oldu.

Anderlecht ve Hamburg'da geçen üçer sezonun ardından 2008 yazında Manchester City'ye transfer olan Belçikalı milli stoper, 2011-12 sezonunda kaptanlığa getirildi.

33 yaşındaki Kompany, 360 maça çıktığı ve 20 gol attığı Manchester City formasıyla 4 , 2 FA Kupası, 4 ve 2 Community Shield şampiyonluğu yaşadı.



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