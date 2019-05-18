18 Mayıs 2019, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Portekiz’de şampiyon Benfica

Portekiz’de şampiyon Benfica
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 18.05.2019

Portekiz ’de sahasında ’yı 4-1 mağlup eden , şampiyon oldu.

Portekiz 'in son haftasında , Estadio da Luz Stadyumu'nda 'yı konuk etti. Mücadeleye çok hızlı başlayan ev sahibi, 16. dakikada 'in golüyle 1-0 öne geçti. 23. dakikada Joao Felix farkı 2'ye çıkarırken, 39. dakikada Rafa Silva'nın fileleri havalandırmasıyla Benfica soyunma odasına 3-0 önde girdi.

İkinci yarıda da etkili olan Benfica'ydı. 56. dakikada Seferovic, farkı 4'e çıkardı. Konuk takım 59. dakikada Cesar Martins ile farkı 3'e indirse de ev sahibi ekip sahadan 4-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla puanını 87'ye yükselten Benfica, maçın bitiş düdüğüyle şampiyonluğunu kutladı.

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