Son bomba Salah
Hazard’ı açıklamaya hazırlanan Real Madrid, ‘Los Galacticos’ için harekete geçti. Eflatun-beyazlılar, Liverpool’un Mısırlı yıldızını yeni hedef olarak belirledi
Transfer döneminde Avrupa futbol piyasasını kasıp kavurmaya hazırlanan Real Madrid, bu kez gözünü kararttı. Eder Militao ve Rodrygo ile anlaşmaya varan; Eden Hazard transferini de kısa sürede açıklaması beklenen eflatun-beyazlılar, Zidane'ın kadroya katılmasında ısrar ettiği Liverpool'lu Mohamed Salah'ı gündemine aldı.
ZİDANE İLE GÖRÜŞTÜ
Fransa'da yayın yapan Canal Plus'un iddiasına göre Başkan Florentino Perez, tecrübeli teknik adamın ısrarları sonrasında Mısırlı yıldız için teklif sunmaya karar verdi. Haberde Zidane'ın, Hazard ve Benzema ile güçlü bir ileri hat kuracağını, 26 yaşındaki oyuncuya ilettiği vurgulandı. Salah için 150 milyon euro'luk bütçe ayrıldığı ifade ediliyor.
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