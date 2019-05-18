18 Mayıs 2019, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son bomba Salah

Son bomba Salah
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 18.05.2019

Hazard’ı açıklamaya hazırlanan , ‘Los Galacticos’ için harekete geçti. Eflatun-beyazlılar, ’un Mısırlı yıldızını yeni hedef olarak belirledi

döneminde Avrupa futbol piyasasını kasıp kavurmaya hazırlanan , bu kez gözünü kararttı. Eder Militao ve Rodrygo ile anlaşmaya varan; Eden Hazard transferini de kısa sürede açıklaması beklenen eflatun-beyazlılar, Zidane'ın kadroya katılmasında ısrar ettiği 'lu Mohamed Salah'ı gündemine aldı.

ZİDANE İLE GÖRÜŞTÜ

'da yayın yapan Canal Plus'un iddiasına göre Başkan , tecrübeli teknik adamın ısrarları sonrasında Mısırlı yıldız için teklif sunmaya karar verdi. Haberde Zidane'ın, Hazard ve Benzema ile güçlü bir ileri hat kuracağını, 26 yaşındaki oyuncuya ilettiği vurgulandı. Salah için 150 milyon euro'luk bütçe ayrıldığı ifade ediliyor.

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