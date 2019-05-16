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Pogba'dan umre paylaşımı
Güncelleme Tarihi: 16.05.2019 Giriş Tarihi: 16.05.2019
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Paul Pogba, umreye gitti.
Sosyal paylaşım hesabı Instagram'dan Kabe'de çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Fransız oyuncu, "Hayattaki önemli şeyleri asla unutma." ifadesini kullandı.
Pogba'nın paylaşımı, hayranları tarafından 1.8 milyon kez beğenilirken, fotoğrafa 19 bin yorum yapıldı.
Fransa Milli Takımı'nda 66 kez forma giyen Pogba, bu sezon Manchester United formasıyla 35 lig maçında 13 gol attı.
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