17 Mayıs 2019, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Pogba'dan umre paylaşımı

Pogba'dan umre paylaşımı
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 16.05.2019 Giriş Tarihi: 16.05.2019

ekiplerinden 'da forma giyen , umreye gitti.

Sosyal paylaşım hesabı Instagram'dan Kabe'de çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Fransız oyuncu, "Hayattaki önemli şeyleri asla unutma." ifadesini kullandı.

Pogba'nın paylaşımı, hayranları tarafından 1.8 milyon kez beğenilirken, fotoğrafa 19 bin yorum yapıldı.

Fransa 'nda 66 kez forma giyen Pogba, bu sezon formasıyla 35 lig maçında 13 gol attı.

Never forget the important things in life 🕋🤲🏾❤️

Paul Labile Pogba (@paulpogba)'in paylaştığı bir gönderi ()

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Pogba'dan umre paylaşımı Pogba'dan umre paylaşımı
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