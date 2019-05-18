18 Mayıs 2019, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Ibrahimovic'e 2 maç ceza

Ibrahimovic'e 2 maç ceza
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 18.05.2019

Amerikan Birinci Futbol Ligi () ekibi Galaxy'de forma giyen Zlatan Ibrahimovic "şiddet içeren davranış" sebebiyle 2 maç ceza aldı.

Disiplin Komitesi, ligde City'ye 2-0 yenildikleri maçın 86. dakikasında rakip kalecinin boynunu sıkan Ibrahimovic'e "şiddet içeren davranış" gerekçesiyle ceza verdiğini açıkladı.

Galaxy'de bu sezon çıktığı 10 maçta 8 gol atan İsveçli golcü, takımını Colorado Rapids ve Orlando City ile oynanacak maçlarda yalnız bırakacak.


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