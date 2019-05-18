18 Mayıs 2019, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Almanya Bunesliga'da Bayern Münih şampiyon!

Almanya Bunesliga'da Bayern Münih şampiyon!
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 18.05.2019 Giriş Tarihi: 18.05.2019

 Münih, sahasında Frankfurt'u 5-1 mağlup ederek, Bunesliga'da üst üste 7. şampiyonluğuna ulaştı.

Bundesliga'da şampiyonluk yarışına Borussia Dortmund ile birlikte kafa kafaya giren Münih, sahasında konuk ettiği E. Frankfurt karşısında hata yapmayarak 5-1'lik galibiyetle sezonu zirvede tamamladı ve şampiyonluğunu ilan etti. Bayern'e galibiyeti getiren golleri 4'de Coman, 53'de Alaba, 58'de Sanchez, 72'de Ribery, 78'de Robben kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı ise 50'de Haller'den geldi.

Bayern'in takipçisi Dortmund ise M'Gladbach'ı 2-0 mağlup etti ve sezonu ikinci sırada tamamladı. M'Gladbach ise 5. sırada kaldı ve Şampiyonlar Ligi bileti alamadı.

Yaklaşık 12 yıldır Bayern Münih forması giyen Franck Ribery ve 10 yıldır Bayern'de mücadele eden Arjen Robben de maç öncesi taraftarla vedalaştı ve duygusal anlar yaşandı.

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