14 Mart 2019, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Celta Vigo'da şubat ayının en iyisi Okay Yokuşlu

Ayın futbolcusu Okay Yokuşlu
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 14.03.2019

'da forma giyen milli futbolcu , şubat ayının en iyi oyuncusu seçildi.

'nun sponsor firmaları tarafından her ay takımın en iyisine verilen ödüle, şubat ayı performansıyla layık görüldü. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan ankette oyların yüzde 40'ını alan milli futbolcu, Nestor Araujo (yüzde 35) ve Wesley Hoedt'ü (yüzde 25) geride bıraktı.

Okay, aralık ayından sonra kendisini ikinci kez bu ödüle layık gören Celta taraftarına ve sponsor firmaya teşekkür ederek, "Zor bir sezonda bunu başarmak benim için güzel. Daha iyi sonuçlar alabilmek adına hepimiz çok çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

'nın 28. haftasında 16 Mart Cumartesi günü 'e konuk olacakları karşılaşmayı da değerlendiren 25 yaşındaki futbolcu, "Santiago Bernabeu çok özel bir stat. İyi sonuç almak için her zamankinden daha agresif olmalıyız. Bizim için güzel bir fırsat." şeklinde görüş belirtti.

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