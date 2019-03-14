Real Madrid'in Zidane'a ilk hediyesi Militao
Real Madrid Kulübü, Portekiz'in Porto Kulübünde forma giyen Brezilyalı defans oyuncusu Eder Militao'yu transfer ettiğini açıkladı.
Real Madrid'den yapılan resmi açıklamada, Militao için Porto ile anlaşmaya varıldığı ve oyuncuyla 30 Haziran 2025 tarihine kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.
Stoper mevkisinde görev yapan 21 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun, Portekiz liginde son 5 aydır "en iyi defans oyuncusu" seçildiğini vurgulayan Real Madrid, Militao'nun bu sezon 34 maçta 3 golünün olduğunu hatırlattı.
İspanyol basını, Real Madrid'in Militao'nun transferinden dolayı Porto'ya 50 milyon avro bonservis bedeli ödediğini iddia etti.
Real Madrid'de hafta başında teknik direktörlüğe getirilen Zinedine Zidane, önlerinde 11 maçın bulunduğunu ancak en önemlisinin gelecek sezona hazırlık olacağını söylemişti. Militao, Zidane ile ikinci bir döneme başlayan Real Madrid'in ilk transferi oldu.
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