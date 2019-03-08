08 Mart 2019, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Yeni Nesil Alex Ferguson

Yeni Nesil Alex Ferguson
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 07.03.2019

’nde ’yi saf dışı bırakan , Solskjaer’in performansıyla eski günlerine dönüş sinyali veriyor

, Ole Gunnar Solskjaer'le tarih yazmaya devam ediyor. Kulübün sembollerinden olan Norveçli teknik adam yönetiminde, 141 yıllık kulüp tarihinde ilk kez üst üste 8 dış saha maçını kazanan Kırmızı Şeytanlar'ın son kurbanı oldu. Katarlı Nasser Al-Khelaifi'nin büyük yatırımlar yaptığı Fransız ekibi karşısında ilk maçı 2-0 kaybeden ManU, deplasmanda 3-1 kazanarak 'nde çeyrek finale yükseldi. Mourinho'nun yerine sezon sonuna kadar göreve getirilen ve Sir 'un ardından çöküşe geçen Ada ekibini şaha kaldıran 46 yaşındaki çalıştırıcı ile uzun süreli kontrat yapılmasına kesin gözle bakılıyor.
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