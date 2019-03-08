08 Mart 2019, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Roma Kulübü, Monchi'yi görevden aldı

Roma, Monchi'yi görevden aldı
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 08.03.2019 Giriş Tarihi: 08.03.2019

'nın , sportif direktör Ramon Rodriguez Verdejo Monchi'nin görevine son verdi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Portekiz'in Porto takımına elenen Roma'da dün Eusebio Di Francesco'nun görevine son verildikten sonra bugün de sportif direktör Monchi ile yollar ayrıldı.

, 24 Nisan 2017'de sportif direktör olarak göreve getirdiği ve bir yılı opsiyonlu 2022'ye kadar geçerli sözleşme imzaladığı Monchi'nin görevden alındığını resmi olarak açıkladı. İspanyol sportif direktör Monchi, 2000-2017 yıllarında Sevilla'da görev yaptığı dönemde kulübün elde ettiği başarılarda önemli pay sahibi olmuştu.

Öte yandan İtalyan basını, Roma'da yeni teknik direktörün Claudio olacağını iddia ederek, İtalyan teknik adamın bu sabah Roma'ya geldiğini yazdı.

67 yaşındaki Ranieri, son olarak 'nin Fulham takımını çalıştırmış ve 28 Şubat'ta görevden alınmıştı.

AS Roma'nın yeni hocası Claudio Ranieri!


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