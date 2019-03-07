Real Madrid'li Courtois karakolluk oldu!
Real Madrid'in sahasında Ajax'a 4-1'lik ağır bir sonuçla mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından yaşananlar büyük ses getirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in sahasında Hollanda ekibi Ajax'ı konuk ettiği ve 4-1'lik şok skorla mağlup olarak elendiği mücadele sonrası İspanyol devinin tecrübeli file bekçisi Thibaut Coirtois'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Yediği 4 gol sonrası Real Madrid'li taraftarların "Atletico'ya geri dön" sözleriyle tepki gösterdiği Belçikalı file bekçisi maç sonrası ortalığı karıştırdı.
İspanya basınında çıkan haberlere göre, 26 yaşındaki file bekçisi Ajax'a elendikleri günün ertesinde aracıyla seyahat ederken magazin muhabirleri tarafından takip edildi.
Madrid'de bulunan Boadilla del Monte kasabasındayken takip edildiğini farkeden Courtois'nın gazetecilerin bulunduğu araca doğru bir cisim fırlattığı belirtildi.
Yaşananlar sonrası magazin muhabirleri Courtois'nın kullandığı aracın plakasını alarak polise başvurdu.
Ancak polisin olay sonrası Courtois'yla ilgili herhangi bir işlem yapmadığı öğrenildi.
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