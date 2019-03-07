07 Mart 2019, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid'li Courtois karakolluk oldu!

Real Madrid'li Courtois karakolluk oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 07.03.2019 Giriş Tarihi: 07.03.2019

'in sahasında Ajax'a 4-1'lik ağır bir sonuçla mağlup olarak 'ne veda etmesinin ardından yaşananlar büyük ses getirdi.

'nde 'in sahasında ekibi Ajax'ı konuk ettiği ve 4-1'lik şok skorla mağlup olarak elendiği mücadele sonrası İspanyol devinin tecrübeli file bekçisi Thibaut Coirtois'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Yediği 4 gol sonrası Real Madrid'li taraftarların "Atletico'ya geri dön" sözleriyle tepki gösterdiği Belçikalı file bekçisi maç sonrası ortalığı karıştırdı.

basınında çıkan haberlere göre, 26 yaşındaki file bekçisi Ajax'a elendikleri günün ertesinde aracıyla seyahat ederken magazin muhabirleri tarafından takip edildi.

Bernabeu buz kesti! Ajax'tan Real Madrid'e farklı tarife

Madrid'de bulunan Boadilla del Monte kasabasındayken takip edildiğini farkeden 'nın gazetecilerin bulunduğu araca doğru bir cisim fırlattığı belirtildi.

Yaşananlar sonrası magazin muhabirleri Courtois'nın kullandığı aracın plakasını alarak polise başvurdu.

Ancak polisin olay sonrası Courtois'yla ilgili herhangi bir işlem yapmadığı öğrenildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Messi 9 ay sonra milli takımda Messi 9 ay sonra milli takımda
Roma, Francesco ile yollarını ayırdı Roma, Francesco ile yollarını ayırdı
Feyenoord yeni sezon için Stam ile anlaştı Feyenoord yeni sezon için Stam ile anlaştı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör