08 Mart 2019, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City'ye ikinci finansal fair play soruşturması

M.City'ye ikinci FFP soruşturması
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 08.03.2019

organizasyonu, hakkında soruşturması başlattığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, lider hakkında son dönemde çıkan iddiaların araştırılması amacıyla soruşturması başlatıldığı belirtildi.

Kulübün akademisinde forma giyen 18 yaşından küçük oyuncuların transfer işlemleri konusunda bilgi almak amacıyla, Manchester City'den gerekli belgelerin istendiği vurgulandı.

Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu da aynı gerekçeyle Manchester City hakkında dün soruşturma başlattığını açıklamıştı.

Alman haber dergisi , Manchester City'nin finansal fair play konusunda birçok kuralı çiğnediğini iddia eden belgeleri geçen yıl yayınlamıştı. İddialar arasında, 'da forma giyen İngiliz futbolcu Jadon Sancho'nun, Manchester City'nin altyapısına katıldığı dönemde henüz 14 yaşında olmasına rağmen menajerine 200 bin sterlin ödeme yapılması da yer alıyor.


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