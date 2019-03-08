08 Mart 2019, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

FIFA'dan Chelsea'ye ret

FIFA'dan Chelsea'ye ret
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 08.03.2019

Uluslararası Federasyonları Birliği (), kuralları ihlal gerekçesiyle iki dönem yasağı koyduğu Premier Lig ekiplerinden 'nin, cezanın ertelenmesi talebini reddetti.

'dan yapılan açıklamada, söz konusu cezanın temyiz aşamasında olması nedeniyle, ertelenmesine yönelik 'den gelen talebin kabul edilmediği belirtildi.

temsilcisi, istediği takdirde Uluslararası 'ne (CAS) başvurarak, cezaya itiraz edebilecek.

Chelsea, 18 yaşından küçük futbolcuların transferinde kural ihlali yaptığı gerekçesiyle geçen ay FIFA tarafından iki dönem transferden men cezasına çarptırılmıştı. FIFA, Rus milyarder Roman Abramovich'in sahibi olduğu ekibine 600 bin, İngiltere Federasyonuna ise 510 bin frangı para cezası da vermişti.



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