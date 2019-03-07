07 Mart 2019, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Roma, Francesco ile yollarını ayırdı

Roma, Francesco ile yollarını ayırdı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 07.03.2019

Milli futbolcu 'in de formasını giydiği , ile yollarını ayırdı.

Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya 3-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda eden İtalyan kulübü 'da kötü gidişatın faturası Francesco'ya kesildi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada tecrübeli hocanın görevine son verildiği açıklandı. İtalyan kulübü Francesco'ya kariyerinde de başarılar diledi.
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