06 Mart 2019, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Feyenoord yeni sezon için Stam ile anlaştı

Feyenoord yeni sezon için Stam ile anlaştı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 06.03.2019

(Eredivisie) ekiplerinden Feyenoord, teknik direktörlük görevine eski milli oyuncu 'ı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 46 yaşındaki Hollandalı teknik adam Stam ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Zwolle takımında teknik direktörlük yapan Stam'ın 1 Haziran'da Feyenoord'da teknik direktörlük görevine başlayacağı ifade edildi.

Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ligde bu sezon oynadığı 24 maçta 46 puan toplayan Feyenoord, puan tablosunun 3. basamağında bulunuyor.

Hollanda Milli Takımı formasıyla 67 maça çıkan Stam, Hollanda'da Ajax, PSV, Willem II, Cambuur, Zwolle, 'de , 'da Lazio ve Milan ekiplerinde oynadı. Stam, teknik direktörlük kariyerinde ise Zwolle'nin yanı sıra İngiltere Championship ekibi Reading'i çalıştırdı.



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