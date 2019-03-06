06 Mart 2019, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Pochettino'ya iki maç ceza

Pochettino'ya iki maç ceza
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 06.03.2019

ekiplerinden Tottenham'ın teknik direktörü Mauricio Pochettino, iki maç men cezası aldı.

İngiltere Futbol Federasyonu (The FA), Tottenham'ın 2-1 kaybettiği Burnley maçında hakem Mike Dean'e yönelik hareketleri nedeniyle 47 yaşındaki Arjantinli teknik adama iki maç men ve 10 bin sterlin para cezası verdi.

Pochettino, takımının ligde Southampton ve ile oynayacağı maçlarda saha kenarındaki yerini alamayacak.



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