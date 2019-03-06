06 Mart 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Pochettino'ya iki maç ceza
Giriş Tarihi: 06.03.2019
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın teknik direktörü Mauricio Pochettino, iki maç men cezası aldı.
İngiltere Futbol Federasyonu (The FA), Tottenham'ın 2-1 kaybettiği Burnley maçında hakem Mike Dean'e yönelik hareketleri nedeniyle 47 yaşındaki Arjantinli teknik adama iki maç men ve 10 bin sterlin para cezası verdi.
Pochettino, takımının ligde Southampton ve Liverpool ile oynayacağı maçlarda saha kenarındaki yerini alamayacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı