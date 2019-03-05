Cengiz Ünder bombası
İsmi uzun süredir Arsenal ile anılan Cengiz Ünder ile ilgili dün flaş bir iddia vardı. İtalya basını, milli futbolcunun sezon sonunda İngiltere'ye gideceğini yazdı.
Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen 22 yaşındaki futbolcu için Arsenal ile tekrar görüştüğü belirtilen Roma'nın son teklifi kabul ettiği ve sezon sonunda imzaların atılacağı ileri sürüldü.
DEVLER LİGİ'NDE COŞTU
Bu sezon performansıyla adından söz ettiren Cengiz, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde zirve yaptı. Serie A'da 18 maçta 3 kez rakip fileleri havalandıran yıldız futbolcu, 5 asist yaptı. Milli futbolcumuz, Avrupa arenasında ise 6 karşılaşmada 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Bu arada Cengiz'in adı daha önce Tottenham ve Bayern Münih'le de anıldı.
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