05 Mart 2019, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Cengiz Ünder bombası

Cengiz Ünder bombası
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 05.03.2019

İsmi uzun süredir ile anılan ile ilgili dün flaş bir iddia vardı. basını, milli futbolcunun sezon sonunda 'ye gideceğini yazdı.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen 22 yaşındaki futbolcu için ile tekrar görüştüğü belirtilen Roma'nın son teklifi kabul ettiği ve sezon sonunda imzaların atılacağı ileri sürüldü.

DEVLER LİGİ'NDE COŞTU

Bu sezon performansıyla adından söz ettiren Cengiz, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde zirve yaptı. Serie A'da 18 maçta 3 kez rakip fileleri havalandıran yıldız futbolcu, 5 asist yaptı. Milli futbolcumuz, Avrupa arenasında ise 6 karşılaşmada 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Bu arada Cengiz'in adı daha önce Tottenham ve 'le de anıldı.

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