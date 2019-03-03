Ozan Kabak'tan iki gol birden!
Bundesliga'da Stuttgart sahasında mücadele ettiği Hannover 96'yı 5-1 yenerek, ligde 8 maç sonra kazandı. Stuttgart'ta oynayan milli futbolcu Ozan Kabak, rakip fileleri 2 kez havalandırdı ve takımında golle tanıştı.
Bundesliga'nın 24. haftasında Türk futbolcu Ozan Kabak'ın formasını giydiği Stuttgart, Mercedes Benz Arena'da karşılaştığı Hannover 96'yı 5-1 mağlup etti. Maça 11'de başlayan Ozan, karşılaşmaya damgasını vurdu. Hannover filelerini 2 kez havalandıran genç futbolcu, yeni takımıyla da golle tanışmış oldu. Stuttgart 4. dakikada Mario Gomez, 16 ve 45. dakikalarda da Ozan Kabak'ın golleri ile ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Konuk ekip 68. dakikada Jonathas'ın ayağından bulduğu golle farkı 2'ye indirdi. Kırmızı-beyazlılar, 78 ve 81. dakikalarda Steven Zuber'in golleri ile müsabakadan 5-1 galip ayrıldı.
8 maç sonra kazanan Stuttgart puanını 19'a çıkardı fakat 16. sırada kaldı. Hannover ise 14 puan ile 17. sırada bulunuyor.
Ozan Kabak, devre arasında Galatasaray'dan Alman ekibine 11 milyon Euro'ya transfer olmuştu. 18 yaşındaki futbolcu, Bundesliga'da çıktığı 6 müsabakada 11'de başladı.
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