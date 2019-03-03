03 Mart 2019, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool, liderliği Manchester City'ye bıraktı

Liverpool, liderliği Manchester City'ye bıraktı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 03.03.2019

'in 29. haftasına zirvede giren , Everton ile 0-0 berabere kaldı ve liderlik koltuğunu 'ye kaptırdı.

Ligin 29. haftası, Everton ile arasındaki Merseyside derbisiyle tamamlandı. Everton'ın sahasında oynanan karşılaşma golsüz tamamlandı.

Everton forması giyen milli futbolcu , 74. dakikada oyuna dahil oldu.

Günün diğer derbi maçında ise kümede kalma mücadelesi veren Fulham, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hesapları yapan 'yi ağırladı.

ekiplerini karşı karşıya getiren maçı, Higuain'in 20 ve Jorginho'nun 31. dakikadaki golleriyle 2-1 Chelsea kazandı. Fulham'ın golünü 27. dakikada Chambers kaydetti.

Bu sonuçların ardından Liverpool, 71 puanlı 'nin 1 puan arkasında ikinciliğe geriledi. Bir maç eksiği bulunan Chelsea ise 56 puana ulaşarak 6. sıradaki yerini korudu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Ozan Kabak'tan iki gol birden! Ozan Kabak'tan iki gol birden!
Real Madrid Barcelona maçında Messi ve Sergio Ramos gerginliği! Real Madrid Barcelona maçında Messi ve Sergio Ramos gerginliği!
Real Madrid Barcelona maçında Messi ve Sergio Ramos gerginliği! Real Madrid Barcelona maçında Messi ve Sergio Ramos gerginliği!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör