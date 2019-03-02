03 Mart 2019, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona "El Clasico"yu ligde de kazandı

Barcelona El Clasicoyu ligde de kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 03.03.2019 Giriş Tarihi: 03.03.2019

1. Ligi'nin () 26. haftasında lider , deplasmanda 'i 1-0 yendi.

dünyasında "" (Klasik) olarak adlandırılan ve yarı final eşleşmesinden dolayı 4 gün içinde ikinci kez karşılaşan iki takımın maçında kazanan taraf yine Katalan ekibi oldu.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan maçın 26. dakikasında Ivan Rakitic ile 1-0 öne geçen , avantajını karılaşmanın sonuna kadar korudu. Karşılaşmanın ilk yarısında kaptanı 'un, Barcelona'nın kaptanı ile girdiği ikili mücadelede yaptığı faul sonrası gördüğü sarı kart tartışmalara neden oldu.

'da puanını 60'a çıkaran Barcelona, liderlik koltuğundaki yerini daha da sağlamlaştırdı. Real Madrid ise 48 puanla 3'üncülükte kaldı. Lig sıralamasında 50 puanla 2. sırada yer alan , bugün TSİ 18.15'te deplasmanda 'a karşı oynayacak.

Bu arada Kral Kupası yarı final rövanşında Real Madrid'i sahasında 3-0 yenen Barcelona, bu kez ligde 1-0'lık galibiyet alarak ezeli rekabette de öne geçti. El Clasico tarihindeki 242. karşılaşmada Barcelona galibiyet sayısını 96'ya çıkartırken, Real Madrid 95' te kaldı. Ezeli rekabette 51 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Barcelona bu sezon 4 kez karşılaştığı Real Madrid karşısında 3 galibiyet 1 beraberlik aldı.

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