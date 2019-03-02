Dzagoev atağı
Transferi bu kez sona bırakmak istemeyen Aslan, CSKA’daki sözleşmesi sezon sonu bitecek yıldızdan randevu istedi. Görüşme gelecek hafta içi
Forvet transferinda geciken bırakan ve devre arasının son günü Diagne'yi renklerine bağlayan Galatasaray, aynı hataya düşmemek için bu kez kolları erken sıvadı. Sarıkırmızılı yönetim, kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Badou Ndiaye'nin yerine alternatif arayışlara başladı. Hatta buna göre adaylar bile belirlendi. UEFA ile yapılan finansal anlaşma nedeniyle maliyeti düşük ya da serbest kalacak isimlere yönelen Galatasaray'da listenin ilk sırasında CSKA Moskova'da forma giyen Alan Dzagoev'in olduğu kaydedildi. Yönetimin, 28 yaşındaki orta saha oyuncusundan randevu talep ettiği ve gelecek hafta içinde tarafların masaya oturacağı iddia edildi. Oyuncunun menajerliğini ise ailesi yapıyor.
Alan Dzagoev'in CSKA'da 342 resmi maça çıkan Alan Dzagoev'in 74 gol, 88 de asisti bulunuyor.
GENÇLERDE ÖNCELİK DANTE RIGO
CSKA ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Rus futbolcuya en az 2 yıllık teklif yapılmasının planlandığı da gelen haberler arasında. Öte yandan listedeki diğer adaylar ise daha genç... Bunlardan biri PSV'nin 20 yaşındaki Belçikalı orta sahası Dante Rigo olduğu öğrenildi. Piyasa değeri 1.5 milyon euro civarında olan 1.80 boyundaki futbolcu, bu sezon Hollanda ekibinde 5 maça çıkıp 1 gol kaydetti. Rigo defansif orta saha olarak da görev yapabiliyor. Takipteki diğer isim de Sporting Lizbon'dan yine 20 yaşındaki Miguel Luis... Portekiz temsilcisinde bu sezon 10 karşılaşmada 2 gol atan 1.78'lik futbolcunun piyasa değeri 2.5 milyon euro civarında.
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