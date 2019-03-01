01 Mart 2019, Cuma
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Talisca takım satın aldı
Giriş Tarihi: 28.02.2019
Anderson Talisca, İtalyan yatırımcı ile ülkesi Brezilya’da Sport Club Olimpia kulübünü aldı.
Talisca, "Takımın başkanlığına da annesi Ivone Souza'yı getiren Talisca, "Ben tatillerimde kulüp ile ilgileneceğim ama başkan olan annem, günlük olarak kulübün tüm işleriyle ilgilenmek üzere görev başında olacak" diye konuştu.
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