Talisca takım satın aldı

Anderson Talisca, İtalyan yatırımcı ile ülkesi Brezilya’da Sport Club Olimpia kulübünü aldı.

Talisca, "Takımın başkanlığına da annesi Ivone Souza'yı getiren Talisca, "Ben tatillerimde kulüp ile ilgileneceğim ama başkan olan annem, günlük olarak kulübün tüm işleriyle ilgilenmek üzere görev başında olacak" diye konuştu.