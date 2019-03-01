01 Mart 2019, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Talisca takım satın aldı

Talisca takım satın aldı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 28.02.2019

Anderson , İtalyan yatırımcı ile ülkesi ’da Sport Club Olimpia kulübünü aldı.

, "Takımın başkanlığına da annesi Ivone Souza'yı getiren Talisca, "Ben tatillerimde kulüp ile ilgileneceğim ama başkan olan annem, günlük olarak kulübün tüm işleriyle ilgilenmek üzere görev başında olacak" diye konuştu.

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