03 Mart 2019, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münih zirveye ortak oldu

Bayern Münih zirveye ortak oldu
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 03.03.2019

'nde (Bundesliga) , deplasmanda 'ı 5-1 mağlup etti ve lider 'la puanını eşitledi.

, Bundesliga'nın 24. haftasında Borussia Park Stadı'nda 'a konuk oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Bayern Münih, 2. dakikada Javier Martinez ve 11. dakikada 'in golleriyle 2-0 öne geçti.

Borussia Mönchengladbach 37. dakikada Lars Stindl'in topu filelere göndermesiyle durumu 2-1 yaptı ve ilk yarı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Bavyera ekibi, 47 ve 90+1. dakikalarda , 75. dakikada da Serge Gnabry ile üç gol daha bulup karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.

Puanını 54'e çıkaran Bayern Münih, aynı puana sahip lider ile farkı kapattı. Borussia Dortmund averajla liderlik koltuğunda oturuyor.

Borussia Mönchengladbach ise 43 puanda kaldı ve 4. sıraya geriledi.



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