Manchester City maç fazlasıyla lider
İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, deplasmanda Bournemouth'u 1-0 yendi.
Manchester ekibi, ilk yarısı golsüz sona eren mücadeleyi 55. dakikada Riyad Mahrez'in attığı golle 1-0 kazanırken, 71 puan ve maç fazlasıyla da liderlik koltuğuna oturdu.
Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan, 90 dakika sahada kaldı.
Günün diğer mücadelesinde Manchester United, sahasında Southampton'ı 3-2 mağlup etti. Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Andreas Pereira, 59 ve 88. dakikalarda Romelu Lukaku attı.
Konuk takımın gollerini ise 26. dakikada Yann Valery ve 75. dakikada James Ward-Prowse kaydetti.
Ev sahibi ekibin Fransız yıldızı Paul Pogba, 90+3. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
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