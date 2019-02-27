27 Şubat 2019, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

FIFA'dan Sala'nın bonservisine inceleme

FIFA'dan Sala'nın bonservisine inceleme
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 27.02.2019

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (), uçak kazasında hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu 'nın bonservisi için inceleme başlattı.

'dan yapılan açıklamada, ekibi 'den temsilcisi Nantes'a 15 milyon sterlinlik bonservisin ilk taksidinin ödenmediği yönündeki başvuru üzerine konuyla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Cardiff City'nin 20 Şubat'ta ödemesi gereken ilk taksit, iki kulübün anlaşmasıyla bir hafta ertelenmişti.

28 yaşındaki Arjantinli santrfor, İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City tarafından 19 Ocak'ta kulüp rekoru olan 15 milyon sterlin karşılığında Nantes'tan transfer edilmişti.

Pilot David Ibbotson ve Sala'nın bulunduğu uçak, 21 Ocak akşamı Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken 'nde kaybolmuştu.

3 Şubat'ta uçağın enkazının yeri belirlenmiş, 6 Şubat'ta ise çıkarılan cansız bedenin Sala'ya ait olduğu tespit edilmişti.

Emiliano Sala'yı taşıyan uçak ile ilgili rapor yayımlandı


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