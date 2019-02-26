27 Şubat 2019, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Cengiz Ünder depremi! Roma'da büyük şok...

Cengiz Ünder depremi! Roma'da büyük şok...
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 27.02.2019

19 Ocak'ta 'nın Torino ile oynadığı maçın 6. dakikasında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen için Roma'da büyük şok yaşanıyor.

'da sezonun flaş isimlerinden biri olan Cengiz, Torino maçında arka adalesinden sakatlanmıştı. Geçen hafta başında çalışmalara başlayan genç oyuncu perşembe günü Frosinone maçı öncesi son idmana çıkan bir şok daha yaşadı.

İdmanı yarıda bırakmak zorunda kalan Milli yıldızın sakatlığı yeniden nüksetti ve derbide oynamasının imkansız olduğu belirtildi.

Roma'da 2018'in en iyi golü Cengiz Ünder'den

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; aynı bölgeden sorun yaşayan Cengiz 2 Mart'taki Lazio derbisini kaçıracak. Yıldız futbolcunun 6 Mart'taki Porto rövanşında da süre alması zor gözüküyor.

Roma sezon içinde Lorenzo Pellegrini ve Diego Perotti'de de benzer sıkıntıları yaşamıştı. Cengiz bu sezon Roma formasıyla çıktığı 29 maçta 6 gol 7 asistlik bir performans sergiledi.

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