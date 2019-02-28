28 Şubat 2019, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Mohamed Salah Real Madrid'e

Salah Madrid'e
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 27.02.2019

Bu sezon ligde hüsrana uğrayan İspanyol devi, ile baş etmek için ’ı getirmek istiyor. Konuşulan miktar ise 250 milyon euro

'yu 'a 100 milyon euro'ya sattıktan sonra 'da hüsrana uğrayan ve eski gücünü kaybeden yeni bir bomba patlamaya hazırlanıyor. İspanyol devi, 'da son 2 yıldır müthiş bir performans gösteren 'a gözünü dikti. Los Galacticos, 26 yaşındaki Mısırlı yıldız için 250 milyon euro'yu gözden çıkardı. Real Madrid yönetimi, bu transferle taraftara eski yıldızı Cristiano Ronaldo'yu unutturmak, eski görkemli günlerine yeniden kavuşmak ve kıyasıya yarıştığı 'ya bir kez daha üstünlük kurmak istiyor.

ŞAMPİYONLUĞA KİLİTLENDİ

Mohamed Salah'ın Real Madrid'e gelmeyi kabul etmesine kesin gözle bakılıyor. Ancak Mısırlı futbolcunun şu anda sadece Liverpool'un şampiyonluğuna kilitlendiği için görüşmelerini sezon sonuna bıraktığı belirtiliyor. Bu sezon Liverpool'da 36 maça çıkan Salah, 20 kez fileleri havalandırmayı başardı ve takımının liderlik koltuğunda oturmasına katkı sağladı. Salah en görkemli performansını geçen sezon sergilemiş, 52 maçta 44 gol atıp, 16 asist yapmıştı.

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