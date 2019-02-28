Mohamed Salah Real Madrid'e

Bu sezon ligde hüsrana uğrayan İspanyol devi, Barcelona ile baş etmek için Mohamed Salah’ı getirmek istiyor. Konuşulan miktar ise 250 milyon euro

Cristiano Ronaldo'yu Juventus'a 100 milyon euro'ya sattıktan sonra La Liga'da hüsrana uğrayan ve eski gücünü kaybeden Real Madrid yeni bir bomba patlamaya hazırlanıyor. İspanyol devi, Liverpool'da son 2 yıldır müthiş bir performans gösteren Mohamed Salah'a gözünü dikti. Los Galacticos, 26 yaşındaki Mısırlı yıldız için 250 milyon euro'yu gözden çıkardı. Real Madrid yönetimi, bu transferle taraftara eski yıldızı Cristiano Ronaldo'yu unutturmak, eski görkemli günlerine yeniden kavuşmak ve kıyasıya yarıştığı Barcelona'ya bir kez daha üstünlük kurmak istiyor.

ŞAMPİYONLUĞA KİLİTLENDİ

Mohamed Salah'ın Real Madrid'e gelmeyi kabul etmesine kesin gözle bakılıyor. Ancak Mısırlı futbolcunun şu anda sadece Liverpool'un Premier Lig şampiyonluğuna kilitlendiği için transfer görüşmelerini sezon sonuna bıraktığı belirtiliyor. Bu sezon Liverpool'da 36 maça çıkan Salah, 20 kez fileleri havalandırmayı başardı ve takımının liderlik koltuğunda oturmasına katkı sağladı. Salah en görkemli performansını geçen sezon sergilemiş, 52 maçta 44 gol atıp, 16 asist yapmıştı.