Borussia Dortmund 3 puanı 3 golle aldı
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider Borussia Dortmund, sahasında Bayer Leverkusen'i 3-2 mağlup etti.
Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 23. haftasında Signal Iduna Park'ta Bayer Leverkusen'i ağırladı.
Ev sahibi ekip, 30. dakikada Dan-Axel Zagadou, 38. dakikada Jadon Sancho ve 60. dakikada Mario Götze'nin golleriyle karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
Bayer Leverkusen'in golleri 37. dakikada Kevin Volland ve 75. dakikada Jonathan Tah'tan geldi.
Ligde 3 hafta aradan sonra 3 puan alan Borussia Dortmund, puanını 54'e çıkararak liderliğini sürdürdü.
Bayer Leverkusen ise 36 puanda kaldı ve 7. sıraya geriledi.
Bundesliga'da 23. hafta, yarın oynanacak Leipzig-Hoffenheim maçı ile tamamlanacak.
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