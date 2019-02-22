22 Şubat 2019, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City Laporte'nin sözleşmesini uzattı

Manchester City Laporte'nin sözleşmesini uzattı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 22.02.2019

ekiplerinden , Fransız oyuncusu Aymeric Laporte'nin sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatılması konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

, Laporte'yi geçen sezon ara transfer döneminde 65 milyon avro bonservis bedeli karşılığında 'dan kadrosuna katmıştı.

Fransız stoper, formasıyla bu sezon 36 maçta 4 gole imza attı.



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