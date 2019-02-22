22 Şubat 2019, Cuma
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Manchester City Laporte'nin sözleşmesini uzattı
Giriş Tarihi: 22.02.2019
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Fransız oyuncusu Aymeric Laporte'nin sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatılması konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.
Manchester City, Laporte'yi geçen sezon ara transfer döneminde 65 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Athletic Bilbao'dan kadrosuna katmıştı.
Fransız stoper, Chelsea formasıyla bu sezon 36 maçta 4 gole imza attı.
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