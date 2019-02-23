23 Şubat 2019, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münih, Hertha Berlin'i tek golle geçti

Bayern Münih, Hertha Berlin'i tek golle geçti
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 23.02.2019

'nin (Bundesliga) 23. haftasında , sahasında 'i 1-0 yendi.

Allianz Arena'da 'i konuk eden , 62. dakikada Javier Martinez'in attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Bayern Münih, bu galibiyetle puanını 51'e çıkartarak, bir maç eksiği bulunan lider ile puanını eşitledi.

Hertha Berlin ise 32 puanda kaldı ve 10. sıraya geriledi.

Borussia Dortmund yarın sahasında ile karşılaşacak.


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