22 Şubat 2019, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

FIFA'dan Chelsea'ye transfer cezası

FIFA'dan Chelsea'ye transfer cezası
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 22.02.2019

, 'ye 2 dönemi geçerli olacak transfer cezası verdi.

, 'ye 18 yaş altı futbolcuların transferlerinde yapılan usülsüzlükler nedeniyle 2 döneminde transfer yapmama cezası verdi.

FIFA'dan yapılan açıklamada Maviler'ee ayrıca 970 bin euro para cezası verildiği ifade edildi.

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