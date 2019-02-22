22 Şubat 2019, Cuma
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FIFA'dan Chelsea'ye transfer cezası
Giriş Tarihi: 22.02.2019
FIFA, Chelsea'ye 2 transfer dönemi geçerli olacak transfer cezası verdi.
FIFA, Chelsea'ye 18 yaş altı futbolcuların transferlerinde yapılan usülsüzlükler nedeniyle 2 transfer döneminde transfer yapmama cezası verdi.
FIFA'dan yapılan açıklamada Maviler'ee ayrıca 970 bin euro para cezası verildiği ifade edildi.
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