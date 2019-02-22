FIFA'dan Chelsea'ye transfer cezası

FIFA, Chelsea'ye 2 transfer dönemi geçerli olacak transfer cezası verdi.

FIFA, Chelsea'ye 18 yaş altı futbolcuların transferlerinde yapılan usülsüzlükler nedeniyle 2 transfer döneminde transfer yapmama cezası verdi.

FIFA'dan yapılan açıklamada Maviler'ee ayrıca 970 bin euro para cezası verildiği ifade edildi.