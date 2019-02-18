Eski Fenerbahçeli Nani resmen Orlando City'de

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Luis Nani, Orlando City'e transfer oldu.

Kariyerine Sporting Lizbon'da başlayan ve sırasıyla Manchester United, Fenerbahçe, Valencia, Lazio'da forma giydikten sonra tekrar yuvası Lizbon'a dönen Luis Nani'nin yeni durağı Amerika oldu.

Portekiz ekibi ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan 32 yaşındaki futbolcu, MLS ekibi Orlando City ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. MLS ekibi bu transfer için Sporting'e herhangi bir ücret ödemeyecek.