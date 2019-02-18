18 Şubat 2019, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Eski Fenerbahçeli Nani resmen Orlando City'de

Nani'nin yeni adresi belli oldu
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 18.02.2019

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Luis Nani, Orlando City'e transfer oldu.

Kariyerine 'da başlayan ve sırasıyla , Fenerbahçe, Valencia, Lazio'da forma giydikten sonra tekrar yuvası Lizbon'a dönen Luis Nani'nin yeni durağı Amerika oldu.

Portekiz ekibi ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan 32 yaşındaki futbolcu, MLS ekibi Orlando City ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. MLS ekibi bu transfer için Sporting'e herhangi bir ücret ödemeyecek.

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