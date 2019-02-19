19 Şubat 2019, Salı
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Devler Ligi’nde iki büyük maç
Giriş Tarihi: 19.02.2019
Şampiyonlar Ligi son 16 turuna bugün iki karşılaşma devam edilecek.
Çeyrek final yolunda ilk maçlara çıkacak takımlardan Olympic Lyon ile Barcelona karşılaşacak. Bu maç beIN Sports 1'den yayınlanacak. beIN Sports 2'den yayınlanacak karşılaşmada da Liverpool ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Her iki maç da saat 23.00'te başlayacak.
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