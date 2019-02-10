Manchester City'den Chelsea'ye farklı tarife: 6-0

Etihad Stadı'nda Chelsea'yi ağırlayan Manchester City, rakibi karşısında farklı bir galibiyete ulaştı.

Manchester City, 4 ve 80. dakikalarda Raheem Sterling, üçüncüsü penaltıdan olmak üzere 13, 19 ve 56. dakikalarda Sergio Agüero, 25. dakikada İlkay Gündoğan'ın attığı gollerle 6-0 galip geldi.

Maç fazlası bulunan Manchester City, bu sonuçla 65 puana ulaştı ve averajla Liverpool'un önünde liderliğe yükseldi.

Ligde son 4 maçta 3. kez kaybeden Chelsea, 50 puanda kaldı.

Öte yandan Arjantinli futbolcu Agüero, Manchester City'nin en fazla lig golü atan ismi oldu. Lig maçlarında 160 gole ulaşan Agüero, 158'er gole sahip Eric Brook ve Tommy Johnson'ı geride bıraktı.

Agüero 11. kez "hat-trick" yaparak bu alanda Premier Lig rekorunu elinde tutan Alan Shearer'ı da yakaladı.

Chelsea ise Premier Lig tarihindeki en farklı yenilgisini yaşadı.