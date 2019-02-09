09 Şubat 2019, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Madrid derbisi Real'in

Madrid derbisi Real'in
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 09.02.2019

1. Futbol Ligi'nde (La Liga) , deplasmanda 'i 3-1 mağlup etti.

Ligin 23. haftasında oynanan Madrid derbisinde, zirve mücadelesi veren takımlardan , 'i Wanda Metropolitano Stadı'nda konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Real Madrid, 16. dakikada Carlos Casemiro'nun ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Atletico Madrid, 25. dakikada yıldız oyuncusu Antoine Griezmann'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Real Madrid, kazandığı penaltı atışını 42. dakikada ile gole çevirerek ilk yarıyı 2-1 önde kapadı.

İkinci yarıda da oyunu kontrolü altında tutan Real Madrid, 74. dakikada 'in fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Atletico Madrid'de Thomas, 80. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Real Madrid, puanını 45'e çıkararak 44 puanlı Atletico Madrid'i geride bıraktı ve ikinci sıraya yükseldi.

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