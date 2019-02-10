10 Şubat 2019, Pazar
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‘Özil takımda çok güçlü’
Giriş Tarihi: 10.02.2019
Arsenal'ın eski yıldızı Ray Parlour, Mesut Özil'in kulüpte tüm gücü ele geçirdiğini, bu yüzden Unai Emery'nin oyuncusuna yeni bir alıcı bulmakta zorluk yaşayacağını söyledi.
Arsenal ile olan sözleşmesini 2018'de yenileyen Mesut, takımın başına Emery'nin gelmesiyle 11'deki yerini kaybetmişti. Parlour, "Onunla ilgili neler olacağı herkesin kafasını karıştırıyor. Sorun ise Mesut'un Arsenal'daki tüm güce sahip olması. Daha iki yıllık kontratı var. Bu maaşı başka hangi kulüp ödeyebilir" dedi.
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