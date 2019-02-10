10 Şubat 2019, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

‘Özil takımda çok güçlü’

‘Özil takımda çok güçlü’
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 10.02.2019

'ın eski yıldızı Ray Parlour, 'in kulüpte tüm gücü ele geçirdiğini, bu yüzden Unai Emery'nin oyuncusuna yeni bir alıcı bulmakta zorluk yaşayacağını söyledi.

ile olan sözleşmesini 2018'de yenileyen Mesut, takımın başına Emery'nin gelmesiyle 11'deki yerini kaybetmişti. Parlour, "Onunla ilgili neler olacağı herkesin kafasını karıştırıyor. Sorun ise Mesut'un Arsenal'daki tüm güce sahip olması. Daha iki yıllık kontratı var. Bu maaşı başka hangi kulüp ödeyebilir" dedi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Madrid derbisi Real'in Madrid derbisi Real'in
Man United çıkışını sürdürdü Man United çıkışını sürdürdü
Benfica da galip Benfica da galip
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör