07 Şubat 2019, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münih, 19 yaşındaki Arp ile anlaştı

Bayern Münih, 19 yaşındaki Arp ile anlaştı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 07.02.2019

Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından , Almanya 2. Ligi ekibi Hamburg ile Fiete Arp'ın transferi konusunda anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 19 Yaş Altı 'nın da formasını giyen Arp, en geç 2020 yazında 'in futbolcusu olacak.

19 yaşındaki forvet, kulüpler arasındaki anlaşma gereği, istediği takdirde 2019 yazında Bayern Münih'e gidebilecek.

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